Давид Арахамия сообщил, что Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров. Он состоится 28 – 30 марта.

Арахамия рассказал, что соответствующее решение было принято 27 марта. Все детали сообщат позже.

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На очередном раунде переговоров по видео приняли решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28 – 30 марта,

– заявил Арахамия.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк недавно рассказал, что Россия еще не осознала всю глубину падения. Когда страна-оккупант окончательно поймет силу Украины и силу международных санкций, переговоры станут более конструктивными.

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