Готовы были предоставить доказательства: Резников вспомнил, как Китай не поверил в сбивание "Кинжалов"
Источник:Financial Times
Украине уже удалось несколько раз сбить аэробаллистические ракеты "Кинжал", которыми атаковала Россия. Резников рассказал, как на Западе и Китае отреагировали на эту новость в начале.
Своими воспоминаниями министр обороны поделился в интервью. Он отметил, что один из чиновников из США был поражен новостью о том, что Patriot таки сбил "Кинжал", который в России называли ракетой, которую никто и ничто не сможет перехватить. Тем временем в Китае не поверили в это.
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В США поражены, а в Китае не верили
Резников вспомнил, что он как раз встречался с официальными лицами из США. Тогда он получил телефонный звонок, в котором отчитались о сбивании первого "Кинжала". Министр обороны решил поделиться радостной новостью с присутствующими:
- – У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал", – сказал он.
- – Фантастически! – отреагировал один из американских чиновников.
Вскоре наши защитники сбили еще несколько "Кинжалов" в течение мая. После этого в Украину прибыл спецпосланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Украинские дипломаты отметили, что он не поверил в тот факт, что ЗРК Patriot сбила российские "Кинжалы".
Я предложил: если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства,
– вспомнил Резников.
Правда, Ли Хуэй уехал из Киева, но так и не увидел то, что осталось от аэробаллистических ракет после встречи с американской ЗРК.
Заметим, что в последнее время россияне не атакуют Украину "Кинжалами". В то же время продолжают активно использовать "Шахеды" и крылатые ракеты. В основном обстреливают наше государство ночью.
Игнат объяснил, почему атаки совершают ночью
Большинство ударов наносится ночью, потому что это усложняет работу ПВО,
– отметил Юрий Игнат.
- По словам спикера Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона складывается не только с ЗРК. В нее входят мобильные огневые группы, а также истребители. Все эти элементы – составляющие ПВО Украины, которые уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты.
- Если говорить о тех же истребителях, то американские F-16 были бы более эффективными. Они многократно превосходили МиГ-29, с помощью которых сейчас прикрывают небо над Украиной.
- Вернемся к атакам ночью. В это время года россияне обстреливают Украину еще и для того, чтобы наши военные не имели "визуальной привязки" к воздушным целям врага.