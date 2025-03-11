Военный эксперт назвал средства, сбивающие "Шахеды" над Украиной

В Украине активно ведется борьба с дронами-камикадзе "Шахед". Почти каждый день россияне запускают по украинской территории в среднем 100 таких единиц.

Противодействовать "Шахедам" можно несколькими способами, в частности через системы ПВО. Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный поделился своей оценкой с 24 Каналом эффективных средств для уничтожения БПЛА.

Смотрите также Враг снова запустил "Шахеды": какие области Украины под угрозой атаки

Как Украина борется с российскими "Шахедами"

Россияне уже не впервые экспериментируют со средствами связи для "Шахедов". Некоторые из них оснащены терминалом Starlink от SpaceX. Основатель компании Илон Маск ограничил Украине скорость этого сигнала до 70 километров в час, пытаясь предотвратить использование Starlink в военных целях, в частности для управления морскими и воздушными дронами.

Ранее оккупанты уже устанавливали на "Шахеты" модемы LTE с украинскими SIM-картами. В Украине каждый может их приобрести и подключиться к одному из операторов мобильной связи, что дает возможность анонимной передачи данных. Это используется врагом для сбора разведки с территории страны.

По словам военного эксперта, для борьбы с этим необходимо внедрить специальные технологии, которые позволяют в режиме реального времени блокировать SIM-карты, используемые для передачи информации дронов на высоких скоростях – примерно 200 километров в час.

Средства РЭБ перебивают сигналы навигации вражеских "Шахедов". Видимо, жители Киева видят, что когда раздаются сигналы воздушной тревоги, если двигаться по дороге, особенно вблизи каких-то стратегических объектов, перестает работать GPS-навигация. Или идет какой-то фальшивый сигнал, то есть появляется Минск, Москва или Атлантика на навигаторе,

– пояснил Павел Нарожный.

Традиционные методы борьбы с дронами, в частности средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, остаются основными инструментами уничтожения "Шахедов".

В ночь на 11 марта российские войска запустили 126 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. 79 из них удалось сбить, еще 35 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.