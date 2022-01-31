Украина скоро получит 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Еврокомиссии

Европейская комиссия выделит для Украины новую макрофинансовую помощь. Речь идет о 1,2 миллиарда. В Кабмине анонсировали, что произойдет это уже в ближайшее время.

Соответствующая запись появилась в телеграмм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля вечером 31 января.

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Куда направляются деньги от Еврокомиссии

Украинские чиновники обсудили с Домбровскисом ситуацию безопасности и усиление торгово-экономических отношений. Европейский чиновник анонсировал, что решение о новой "чрезвычайной" макрофинансовой помощи для Украины подпишут уже завтра, 1 февраля.

Деньги в рамках программы поддержки будут направлены на преодоление негативных последствий, которые вызвала российская агрессия против нашего государства,

– подчеркнул Шмыгаль.

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