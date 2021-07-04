Украина скоро получит современные турецкие беспилотники Bayraktar, – Зеленский
Источник:ОП
Вооруженным силам Украины передадут на вооружение современные турецкие беспилотники Bayraktar. Их уже в ближайшее время получит морская авиация страны.
Такое заявление 4 июля президент Владимир Зеленский сделал в Одессе. Там он принял участие в торжествах по случаю Дня Военно-Морских сил ВСУ.
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Глава государства, в частности, высказался о состоянии современной морской авиации в Украине. Движение в направлении к ее усилению он называет успешным.
Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar,
– отметил глава государства.
Как объяснил Владимир Зеленский, украинские экипажи для них уже завершают всю необходимую подготовку. Ее они проходили в Турции.
Ранее командующий Военно-Морских сил Алексей Неижпапа сообщал, что первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar ВСУ получит еще в 2021 году.Обратите внимание! Его будут использовать как в Черном, так и в Азовском морях – в интересах как надводных сил, так и морской пехоты.
Коротко о беспилотники Bayraktar для Украины
- На вооружении ВСУ уже есть беспилотники Bayraktar TB-2. О закупке 6 таких аппаратов Украине и Турция договорились еще в 2018 году.
- В 2020 году гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря анонсировал, что Украина планирует приобрести у Турции еще 48 таких беспилотников.
- Bayraktar TB-2 (переводится как "знаменосец") – это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его эксплуатируют в течение 6 лет.