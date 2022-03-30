Украина сможет и дальше получать вооружение от западных союзников, – Арахамия

29 марта в Турции прошел первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Делегации обсуждали договор, согласно которому Украина станет внеблоковым и безъядерным государством и не будет вступать в военно-политические союзы.

Договор сразу получил шквал критики. Однако глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия отметил, что бояться нечего, поскольку сейчас обсуждается предоставление гарантии безопасности именно для Украины. Так, в случае повторного нападения страны-гаранты обязаны предоставить необходимое вооружение, вмешательство вооруженных сил и так далее.

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Украина в дальнейшем сможет получать вооружение

Арахамия заверил, что западные союзники смогут продолжать предоставлять оружие Украине, как это было до вторжения и происходит сейчас.

Есть такая концепция "укрепленного нейтралитета", то есть нужно рассчитывать на собственную армию или дополнительно еще иметь гарантии. То есть, как в Швейцарии, в Израиле, резервная армия, которая может мобилизоваться в большом количестве и дать необходимый отпор в случае агрессии,

– рассказал он.

Глава делегации добавил, что Украина не готова расслабиться и распустить армию, поэтому концепция "укрепленного нейтралитета" остается такой, какую можно использовать за основу. Это означает, что в процессе укрепления Вооруженных сил наше государство сможет претендовать на техническую и военную помощь, а также – на получение оружия.

Брифинг украинской делегации после переговоров с Россией: смотрите видео