Договір відразу отримав шквал критики. Проте глава української переговорної делегації Давид Арахамія зазначив, що боятися нічого, оскільки наразі обговорюється надання гарантії безпеки саме для України. Так, у разі повторного нападу, країни-гаранти зобов'язані надати необхідне озброєння, втручання збройних сил і так далі.
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Україна надалі зможе отримувати озброєння
Є така концепція "укріпленого нейтралітету", тобто потрібно розраховувати на власну армію, або додатково ще мати гарантії. Тобто, як у Швейцарії, в Ізраїлю, резервна армія, яка може мобілізуватися у великій кількості і дати необхідну відсіч у разі агресії,
– розповів він.
Глава делегації додав, що Україна не готова розслабитися та розпустити армію, тому концепція "укріпленого нейтралітету" залишається такою, яку можна використати за основу. Це означає, що в процесі зміцнення Збройних сил, наша держава зможе претендувати на технічну та військову допомогу, а також отримання зброї.