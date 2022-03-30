Договір відразу отримав шквал критики. Проте глава української переговорної делегації Давид Арахамія зазначив, що боятися нічого, оскільки наразі обговорюється надання гарантії безпеки саме для України. Так, у разі повторного нападу, країни-гаранти зобов'язані надати необхідне озброєння, втручання збройних сил і так далі.

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Україна надалі зможе отримувати озброєння

Арахамія запевнив, що західні союзники зможуть продовжувати надавати зброю Україні, як це було до вторгнення та відбувається зараз.