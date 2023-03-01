Быстро наведет порядок в море: Игнат назвал оружие, которым можно уничтожить российские ракетоносители
Россия вывела в Черное море сразу 5 ракетоносителей с "Калибрами", что создает угрозу ракетного удара. В Воздушных силах ВСУ рассказали об оружии, которое может предотвратить атаки врага с Черного моря.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что проблему ракетоносителей может решить истребитель F-16. Он напомнил, что это уникальный и многоцелевой самолет.
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F-16 могут уничтожать корабли России
Игнат отметил, что F-16 может быть частью противовоздушной обороны, то есть сбивать летящие ракеты, в частности по нашей критической инфраструктуре.
Он объяснил, что истребитель может закрыть районы, где у нас нет зенитных сил и средств. "Такая практика применяется во всем мире", – добавил Игнат.
Кроме того, спикер заявил, что истребитель F-16 может наносить ракетно-бомбовые удары на большом расстоянии. "Этот самолет имеет широкий спектр вооружений, всего, что используют страны НАТО", – отметил Игнат.
В частности, F-16 может нести ракеты "Гарпун", предназначенные для уничтожения надводных целей. "В нашем море быстро можно навести порядок", – резюмировал Игнат.
Сколько ракетоносителей Россия вывела в Черное море
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк утром 1 марта сообщила, что Россия вывела в Черное море 15 кораблей, из которых 5 – это ракетоносители. Эти корабли снаряжены до 32 ракет типа "Калибр".
- Среди вражеских ракетоносителей есть подводные корабли, пуск ракет с которых обнаруживать сложно для сил противовоздушной обороны.
- Наталья Гуменюк подчеркнула, что такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Поэтому существует высокий риск угрозы ракетного удара.
- Кроме того, в последние дни Россия увеличила количество атак "Шахидами", что часто предшествует ракетным обстрелам.