Зеленский убежден, что Украина не станет членом НАТО во время войны

Президент Украины сделал важное заявление по НАТО. Собственно, Владимир Зеленский не считает, что наше государство сможет стать членом Альянса, пока идет война.

Во вторник, 30 апреля, Верховный главнокомандующий вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом встретился с украинскими офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования. Там он и озвучил важный тезис о членстве в военном Блоке.

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Украина пока не может стать членом НАТО

По словам Зеленского, отдельные члены Североатлантического альянса все еще испытывают риск или скепсис относительно присоединения нашего государства к НАТО. Поэтому и до окончания войны с Россией не стоит надеяться на членство.

И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно это высокого уровня специалисты в разных направлениях,

– подчеркнул президент.

Кроме того, на встрече поднимали вопрос усиления противовоздушной обороны. Как отметил Владимир Зеленский, благодаря поддержке партнеров наши военные осваивают современное западное оружие и делают общим наш опыт – опыт защиты жизни в современной войне.

Безопасность, за которую борется Украина, обязательно станет общей безопасностью всей нашей Европы, когда фактическая реальность будет признана де-юре – когда Украина присоединится к Альянсу,

– говорится в сообщении.

Президент поблагодарил тех, кто внедряет стандарты НАТО в Силах обороны Украины и строит взаимодействие с Блоком на десятилетия вперед. Важно, что офицеры, которых он посетил со Столтенбергом, как раз учатся по стандартам Альянса.

Со своей стороны генсек Столтенберг объяснил: проблема заключается в том, что необходимо, чтобы все 32 союзника по Североатлантическому альянсу согласились на вступление Украины в НАТО. Он констатировал, что пока единодушия нет, однако продолжается активно работа в этом направлении.

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Добавим напоследок, что генсек Альянса прибыл в Украину с необъявленным визитом еще 29 апреля. Он завил, что не надеется на положительное решение о вступлении нашего государства в НАТО до саммита в июле 2024 года. Он будет проходить в Вашингтоне с 9 по 11 июля.