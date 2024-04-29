Пока Украина не присоединится к НАТО, нужно в дальнейшем продолжать подписание соглашений по безопасности. Об этом 24 Каналу сказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что сейчас важно работать над заключением соглашения с Соединенными Штатами Америки.
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Самое главное событие нынешнего саммита НАТО
Владимир Зеленский в вечернем обращении 28 апреля анонсировал двустороннее соглашение по безопасности с США. Президент рассказал, что сейчас активно идет работа и по ожиданиям, по крайней мере украинской стороны, это соглашение должно быть самым сильным документом из тех, которые были уже подписаны с другими государствами.
Вероятно, подписания двустороннего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами станет главным событием нынешнего саммита НАТО в Вашингтоне.
То, что Конгресс Соединенных Штатов Америки и президент Джозеф Байден приняли пакет помощи для нашего государства создало окно возможностей в контексте подписания двустороннего соглашения. Ведь то, что Конгресс долгое время не выделял нашей стране помощь и законодательная инициатива долго находилась на рассмотрении, делало невозможным подписание между Киевом и Вашингтоном соглашения по безопасности,
– отметил Желиховский.
По его мнению, на саммите Альянса может быть это мероприятие увековечено. Возможно, это даже состоится в торжественном формате.
Двустороннее соглашение – это был бы важный сигнал для наших партнеров, что Украина является надежным и более тесным союзником США и НАТО в целом. Также это сигнал для России, что Запад с Украиной, свободный мир поддерживает наше государство и будет бороться против российской агрессии до конца.
Надеемся на это, но я вижу, что могут быть еще какие-то другие позитивные сигналы или заявления на полях саммита в Вашингтоне,
– сказал кандидат политических наук.
По его словам, надо пристально следить за ходом событий, ведь от этого также может зависеть дальнейшее наше сотрудничество с НАТО, а затем полноправное членство.
Соглашения по безопасности Украины
- Согласно Совместной декларации стран "Большой семерки", Украина уже подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с 9 странами. Отметим, что все двусторонние соглашения, которые подписывает наша страна, будут действовать 10 лет.
- Первое соглашение было подписано 12 января 2023 года с Великобританией. Для этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак лично прибыл в Киев. Президент Владимир Зеленский назвал соглашение "беспрецедентным и историческим".
- Германия стала второй страной, после Великобритании, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной. По словам канцлера Олафа Шольца, Берлин будет оказывать поддержку Киеву ля защиты и восстановления территориальной целостности.
- В тот же день, 16 февраля, состоялось подписание соглашения с Францией. Зеленский назвал соглашение по безопасности с Францией "амбициозным и предметным". В то же время Эммануэль Макрон сказал, Франция берет на себя четкие военные обязательства, которые предоставляют реальные гарантии украинской армии для обороны и возвращения своих территорий.
- Впоследствии такое соглашение Украина подписала еще с Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.