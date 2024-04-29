Поки Україна не доєднається до НАТО, потрібно надалі продовжувати підписання безпекових угод. Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що нині важливо працювати над укладенням угоди зі Сполученими Штатами Америки.
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Найголовніша подія цьогорічного саміту НАТО
Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 квітня анонсував двосторонню безпекову угоду із США. Президент розповів, що зараз активно триває робота й за очікуваннями, принаймні української сторони, ця угода має бути найсильнішим документом із тих, які були уже підписані з іншими державами.
Ймовірно, підписання двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами стане найголовнішою подією цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.
Те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки та президент Джозеф Байден ухвалили пакет допомоги для нашої держави створило вікно можливостей в контексті підписання двосторонньої угоди. Адже те, що Конгрес тривалий час не виділяв нашій країні допомогу й законодавча ініціатива довго перебувала на розгляді, робило неможливим підписання між Києвом та Вашингтоном безпекової угоди,
– зауважив Желіховський.
На його думку, на саміті Альянсу може бути цей захід увічнено. Можливо, це навіть відбудеться в урочистому форматі.
Двостороння угода – це був би важливий сигнал для наших партнерів, що Україна є надійним й більш тісним союзником США та НАТО в цілому. Також це сигнал для Росії, що Захід з Україною, вільний світ підтримує нашу державу й боротиметься проти російської агресії до кінця.
Сподіваємося на це, але я бачу, що можуть бути ще якісь інші позитивні сигнали чи заяви на полях саміту у Вашингтоні,
– мовив кандидат політичних наук.
За його словами, треба пильно слідкувати за перебігом подій, адже від цього також може залежати подальша наша співпраця з НАТО, а відтак повноправне членство.
Безпекові угоди України
- Згідно зі Спільною декларацією країн "Великої сімки", Україна вже підписала угоди про співробітництво у сфері безпеки з 9 країнами. Зазначимо, що всі двосторонні угоди, які підписує наша країна, діятимуть 10 років.
- Перша угода була підписана 12 січня 2023 року з Великою Британією. Для цього прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак особисто прибув до Києва. Президент Володимир Зеленський назвав угоду "безпрецедентною та історичною".
- Німеччина стала другою країною, після Великої Британії, яка підписала безпекову угоду з Україною. За словами канцлера Олафа Шольца, Берлін надаватиме підтримку Києву ля захисту та відновлення територіальної цілісності.
- Того ж дня, 16 лютого, відбулося підписання угоди з Францією. Зеленський назвав безпекову угоду з Францією "амбітною та предметною". Водночас Еммануель Макрон сказав, Франція бере на себе чіткі військові зобов'язання, які надають реальні гарантії українській армії для оборони і повернення своїх територій.
- Згодом таку угоду Україна підписала ще з Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.