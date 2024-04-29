Поки Україна не доєднається до НАТО, потрібно надалі продовжувати підписання безпекових угод. Про це 24 Каналу сказав кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що нині важливо працювати над укладенням угоди зі Сполученими Штатами Америки.

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Найголовніша подія цьогорічного саміту НАТО

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 28 квітня анонсував двосторонню безпекову угоду із США. Президент розповів, що зараз активно триває робота й за очікуваннями, принаймні української сторони, ця угода має бути найсильнішим документом із тих, які були уже підписані з іншими державами.

Нагадаємо, у Вільнюсі 11 – 12 липня 2023 року відбувся саміт G7. На ньому президенти Європейської ради, Єврокомісії та представники держав "Групи семи" погодили ініціативу "Спільної декларації про підтримку України". Кожна співпрацюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

Ймовірно, підписання двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами стане найголовнішою подією цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні.

Те, що Конгрес Сполучених Штатів Америки та президент Джозеф Байден ухвалили пакет допомоги для нашої держави створило вікно можливостей в контексті підписання двосторонньої угоди. Адже те, що Конгрес тривалий час не виділяв нашій країні допомогу й законодавча ініціатива довго перебувала на розгляді, робило неможливим підписання між Києвом та Вашингтоном безпекової угоди,

– зауважив Желіховський.

На його думку, на саміті Альянсу може бути цей захід увічнено. Можливо, це навіть відбудеться в урочистому форматі.

Двостороння угода – це був би важливий сигнал для наших партнерів, що Україна є надійним й більш тісним союзником США та НАТО в цілому. Також це сигнал для Росії, що Захід з Україною, вільний світ підтримує нашу державу й боротиметься проти російської агресії до кінця.

Сподіваємося на це, але я бачу, що можуть бути ще якісь інші позитивні сигнали чи заяви на полях саміту у Вашингтоні,

– мовив кандидат політичних наук.

За його словами, треба пильно слідкувати за перебігом подій, адже від цього також може залежати подальша наша співпраця з НАТО, а відтак повноправне членство.

Безпекові угоди України