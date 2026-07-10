Об этом сообщает Euractive.

Читайте также: Украина принесла извинения Греции за инцидент с дроном у острова Лефкада

Как Украина комментирует инцидент с морским дроном?

Ситуация обострилась после того, как вблизи греческого острова Лефкада в Ионическом море обнаружили украинский морской беспилотник. По данным дипломатических источников в Афинах, целью дрона был российский танкер в Средиземном море, информацию о котором Киев получил от разведки.

Как сообщают журналисты, инцидент с беспилотником вызвал резкую реакцию Греции.

Этот вопрос вновь подняли в начале недели после того, как известные российские пранкеры Вован и Лексус разыграли советника по национальной безопасности премьер-министра Греции Таноса Докоса и выдали себя за секретаря СНБО Рустема Умерова.

Греческая сторона потребовала от Киева извинений и гарантий, что подобное не повторится, чтобы Средиземное море не превратилось в театр боевых действий и ситуация не повлияла на туризм.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил Euractiv, что извинений греки должны требовать не от Украины, а от России и Владимира Путина.

Греция направила Киеву три дипломатических демарша в связи с этим инцидентом.

Впоследствии Украина официально принесла извинения за случившееся и подчеркнула, что оно стало следствием российской агрессии против Украины. В то же время неофициально Киев дал понять, что не намерен отказываться от ударов по российским судам в Средиземном море.

В ходе нескольких личных встреч после инцидента украинские дипломаты заявили, что Киев и впредь будет совершать атаки на российские танкеры в открытом море, реализуя свое право на самооборону.

Также украинские чиновники сослались на Договор о дружбе между Украиной и Грецией 1996 года, который предусматривает проведение немедленных консультаций в случае возникновения ситуации, которая может угрожать международному миру и безопасности.

Украина утверждает, что Афины не выполнили это положение, поскольку вопрос получил широкий политический резонанс в греческих СМИ еще до проведения каких-либо консультаций с Киевом.

Напомним, ранее греческие следователи пришли к предварительному выводу, что морской дрон со взрывчаткой, найденный у острова Лефкада, мог сбиться с курса из-за технической неисправности и, вероятно, не удалился далеко от места запуска.