Греческие спецслужбы и военные единицы проводят детальный технический анализ дрона: разбирают его и применяют обратную инженерию, чтобы установить характеристики аппарата. Отдельно изучаются метаданные устройства – для выяснения его миссии и способа запуска: с материнского судна или с берега, возможно, даже из Ливии через Средиземное море, пишет Reuters.

Почему Греция считает, что дрон не мог прилететь из Ливии?

По данным источников Reuters в силовых структурах, дрон, вероятнее всего, не достиг своей цели – он потерял ориентацию из-за технической неисправности. Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что беспилотник не преодолел большого расстояния, а затем запуск из Ливии маловероятен. Ключевым фактором оценки остается уровень горючего, однако более подробных сведений официальные лица не предоставляют. Технический анализ почти завершен – остается расшифровать только часть зашифрованных данных.

Министр обороны Греции Никос Дендиас настаивает на украинском происхождении аппарата и подчеркивает серьезность ситуации:

Это судно имело взрывчатку, что представляло угрозу для судоходства. Не хочу думать, что произошло бы, если бы с ним столкнулся пассажирский или любой другой корабль.

Киев официально отвергает свою причастность. Инцидент рассматривается в более широком контексте: в течение последнего года Украина атаковала танкеры в Черном море и за его пределами – в частности в Средиземноморье, – утверждая, что они входят в так называемый теневой флот России и помогают Москве обходить санкции и финансировать войну. Греция сообщила об инциденте Евросоюз, а министр иностранных дел Йоргос Герапетритис заявил, что Афины готовы подать официальную жалобу после завершения расследования.

Известно, что Украина развернула инфраструктуру в Ливии для ведения боевых действий против российского флота в Средиземном море, в частности с использованием морских дронов Magura V5.

Греческие официальные лица идентифицировали дрон, выловленный возле острова Лефкада, как украинский Magura V3, но производитель U FORCE опроверг эту информацию. Компания UFORSE заявила, что найденный дрон не является их разработкой, и что версия Magura V3 не существует вообще.