Грецькі спецслужби та військові одиниці проводять детальний технічний аналіз дрона: розбирають його та застосовують зворотну інженерію, щоб встановити характеристики апарата. Окремо вивчаються метадані пристрою – для з'ясування його місії та способу запуску: з материнського судна чи з берега, можливо, навіть із Лівії через Середземне море, пише Reuters.

Чому Греція вважає, що дрон не міг прилетіти з Лівії?

За даними джерел Reuters у силових структурах, дрон, найімовірніше, не досяг своєї цілі – він втратив орієнтацію через технічну несправність. Попередні результати розслідування свідчать, що безпілотник не подолав великої відстані, а відтак запуск із Лівії є малоймовірним. Ключовим чинником оцінки залишається рівень пального, проте детальніших відомостей офіційні особи не надають. Технічний аналіз майже завершено – залишається розшифрувати лише частину зашифрованих даних.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас наполягає на українському походженні апарата та наголошує на серйозності ситуації:

Це судно мало вибухівку, що становило загрозу для судноплавства. Не хочу думати, що сталося б, якби з ним зіткнувся пасажирський або будь-який інший корабель.

Київ офіційно відкидає свою причетність. Інцидент розглядається у ширшому контексті: протягом останнього року Україна атакувала танкери в Чорному морі та за його межами – зокрема у Середземномор'ї, – стверджуючи, що вони входять до так званого тіньового флоту Росії та допомагають Москві обходити санкції й фінансувати війну. Греція повідомила про інцидент Євросоюз, а міністр закордонних справ Йоргос Герапетрітіс заявив, що Афіни готові подати офіційну скаргу після завершення розслідування.

Що відомо про інцидент з морським дроном у Греції?

Відомо, що Україна розгорнула інфраструктуру в Лівії для ведення бойових дій проти російського флоту в Середземному морі, зокрема з використанням морських дронів Magura V5.

Грецькі офіційні особи ідентифікували дрон, виловлений біля острова Лефкада, як український Magura V3, але виробник U FORCE спростував цю інформацію. Компанія UFORSE заявила, що знайдений дрон не є їхньою розробкою, і що версія Magura V3 не існує взагалі.