Об этом официально высказался представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Читайте также Это следствие войны, которую ведет Россия, – президент Румынии о взрыве дрона в порту

Что известно об украинском дроне в Греции?

Учитывая общие вызовы для международной и региональной безопасности, в частности в морской сфере и из-за деятельности российского "теневого флота", украинская сторона подчеркивает преданность нормам международного права и безопасности гражданского судоходства, а также заинтересованности в недопущении подобных случаев в будущем.

В этом контексте Украина выразила соболезнования и извинилась за инцидент, отметив, что он стал следствием продолжающейся российской агрессии.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Украинская сторона убеждена, что этот инцидент, как и подобные случаи в других регионах, свидетельствует: агрессия России против Украины представляет угрозу не только для нашего государства, но и для соседних дружественных стран, Европы и мира в целом,

– подчеркнул Георгий Тихий.

Киев подтверждает намерение и в дальнейшем развивать дружеские отношения с Афинами и поддерживать конструктивный диалог во всех сферах взаимного интереса.

Какова предыстория?

Ранее греческие следователи пришли к предварительному выводу, что морской дрон со взрывчаткой, который нашли возле острова Лефкада, мог сбиться с курса из-за технической неисправности и, вероятно, не удалился далеко от места запуска. Беспилотник обнаружили рыбаки 7 мая, после чего между Афинами и Киевом возникло напряжение.

Перед этим Украина развернула инфраструктуру на территории Ливии для проведения операций против российского флота в Средиземном море, в частности с применением морских дронов типа Magura V5.

Дискуссии возникли также из-за модели дрона. Греческие официальные источники сначала идентифицировали дрон, найденный у острова Лефкада, как Magura V3. В то же время производитель U FORCE опроверг эту информацию, заявив, что модификации под названием Magura V3 вообще не существует.