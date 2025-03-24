В Россию через Индию: Украина сорвала схему поставок подсанкционного военного оборудования

Индийская компания помогала России обходить санкции и получать военное оборудование из Франции. При этом организаторы схемы пытались заверить европейского производителя, что якобы именно Индия является конечным пользователем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на InformNapalm.

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Как Индия помогает обходить санкции

Международное разведывательное сообщество InformNapalm благодаря данным CYBINT, полученным от украинской хакерской группы "256 Кибер Штурмовая", провела расследование. В результате была разоблачена схема и сорваны поставки подсанкционного критически важного оборудования для российского военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что российская компания "ЕМТ" заказывала подсанкционное оборудование через индийскую компанию "Park Controls & Communications". Оплата производилась в рупиях через Sberbank India, а индийцы уверяли европейских производителей, что являются конечными пользователями, скрывая настоящего получателя товаров – Россию.

При этом индийцы отправляли россиянам не только подсанкционное оборудование и программные ключи к нему, но и дублировали все свои переписки с европейскими производителями,

– рассказали в InformNapalm.

К счастью, благодаря расследованию InformNapalm удалось провести спецоперацию и проинформировать европейских производителей о недобросовестных действиях индийской компании, а также сорвать любое дальнейшее использование россиянами европейского оборудования на миллионы евро.

К тому же результатом стало блокирование дальнейших поставок через канал, который россияне считали "очень приоритетным, удобным и надежным".