Активнее будем бить по врагу: экс-офицер Воздушных сказал, что означает разработка собственных КАБов

Украинские разработчики из конструкторского бюро "Медоид" разработали управляемую авиационную бомбу. Испытания украинских КАБов состоялись с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Разработка позволяет Силам обороны эффективно применять имеющееся вооружение для ударов по врагу. Больше об этом 24 Каналу рассказал бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Каковы характеристики украинской управляемой авиабомбы

Как отметил Анатолий Храпчинский, Украина создала унифицированный модуль планирования и коррекции, который позволяет использовать имеющийся арсенал советского вооружения. Вместо применения свободнопадающих бомб, которые сбрасываются с дистанции 5 – 10 километров, теперь говорится о КАБах, способных поражать цели на расстоянии до 60 километров, согласно техническим характеристикам производителя. В перспективе планируется достичь дальности не менее 80 километров.

Будем использовать арсенал, который остался на вооружении Украины с советских времен,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Стоимость одной такой бомбы составляет примерно 1 200 000 гривен, или около 25 тысяч долларов США, а ее масса – 500 килограммов.

Стоит отметить, что технические характеристики американских и французских авиабомб различаются от 50 до 110 километров. Соответственно достижение дальности в 110 километров для украинских КАБов позволит Силам обороны эффективнее уничтожать вражеские позиции с помощью отечественного высокоточного вооружения из штатных носителей – самолетов, которые уже находятся в эксплуатации.

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В то же время российская авиация начала использовать новые версии КАБов с большей дальностью. Если дальность сброса УМПК составляла 60 – 80 километров, то новых более дальнобойных образцов – до 95 километров.