"Ты плачешь вместе со мной": посольство Украины в Польше обнародовало трогательную историю
Ко Дню независимости Польши украинские дипломаты подготовили видео "Спасибо тебе, Польша". Его покажут в эфире украинских и польских телеканалов.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше. Польша приютила миллионы украинцев и оказывает им помощь.
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"Согласно данным министерства иностранных дел Польши, 77% поляков тем или иным способом помогают украинцам, которые спасаются от войны. Это яркий пример добрососедства и дружбы двух народов и государств", – рассказали в посольстве.
История дружбы стран во время войны: смотрите видео
Миллионы благодарных украинцев
Посол Украины в Польше Василий Зварыч поблагодарил за поддержку украинцев. Он отметил, что миллионы людей всегда будут благодарны. Дипломаты презентовали видеоролик, где рассказали об одной украинской семье, демонстрирующей искренность поляков к украинцам.
Когда нашу боль вы воспринимаете как свою, мы грустим и плачем вместе, вместе радуемся и вместе делаем все возможное, чтобы победить и жить в объединенной Европе, – сказал Зварыч.
Ролик "Спасибо тебе, Польша!" является трогательной историей, которую рассказала украинская женщина. Она спаслась с детьми от войны. Короткометражку создал в Варшаве украинский режиссер Станислав Капралов.
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