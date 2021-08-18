Украина создаст в Турции базу для ремонта военных вертолетов

Госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Teknik A.Ş. подписали соглашение о создании базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции. Соответствующий тендер украинская и турецкая компании выиграли еще в 2018 году.

На базе, которую создадут в Турции, будут чинить не только турецкие и украинские, но и вертолеты из других стран. Хотя условия тендера 2018 года предусматривали проведение ремонта 18 вертолетов.

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Партнерство Украины и Турции вышло на новый уровень

Директор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря убежден, что подписанный между Украиной и Турцией договор является элементом улучшения отношений между двумя странами. Также у компании нет сомнений в успешной реализации проекта.

Сотрудничество между нашими странами в военно-технической сфере за последнее время вышло на новый качественный уровень и остается одним из основных элементов украинско-турецкого стратегического партнерства,

– отметил Ноздря.

Строительство базы начнут в ближайшее время.

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Есть контракт!

Во время Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021 ГК "Укрспецэкспорт" заключила рамочный контракт с турецкой компанией THK Teknik A.Ş. по созданию базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции.

Еще в 2018 году ГК "Укрспецэкспорт" в партнерстве с THK Teknik A.Ş. выиграла тендер на ремонт многоцелевых вертолетов Ми-17 Главного командования жандармерии Турции. Условиями тендера было предусмотрено проведение ремонта 18 вертолетов.

Успешный опыт реализации предыдущих контрактов и создания новых мощностей позволят осуществлять ремонт в интересах как турецких потребителей, так и третьих стран.

"Сотрудничество между нашими странами в военно-технической сфере за последнее время вышло на новый качественный уровень и остается одним из основных элементов украинско-турецкого стратегического партнерства", – отметил Генеральный директор ГК "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря, комментируя соглашение.

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