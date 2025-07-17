Зеленский и Трамп обсуждают "мегасделку" об оружии в обмен на дроны

Дональд Трамп и Владимир Зеленский рассматривают возможность заключения "мегасделки", по которой США купят испытанные в боях украинские дроны в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для New York Post.

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В чем суть потенциальной "мегасделки"

Владимир Зеленский рассказал, что последние переговоры с Трампом касались прорывного соглашения, которое позволило бы США и Украине поддерживать авиационные технологии друг друга.

Киев, по словам президента, готов поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года полномасштабного вторжения России.

Это соглашение могло бы стать переломным для армии США и национальной безопасности в целом. Все из-за того, что американские технологии отстают от российских и китайских, а военные не имеют достаточных навыков ни для использования БпЛА, ни для защиты от них.

Американскому народу нужны эти технологии, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно мегасделка, как говорится, выигрыш для обеих сторон,

– сказал Владимир Зеленский.

К слову, ранее Дональд Трамп заявил, что пришлет Украине ракеты к системам ПВО Patriot. Он отметил, что они необходимы для защиты страны, потому что глава Кремля Владимир Путин "разговаривает мило, но потом вечером всех бомбит".