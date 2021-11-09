Украина и США пошлют Москве четкий сигнал, – Кулеба о новой хартии

В ноябре Украина и США подпишут хартию о стратегическом партнерстве. По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, это будет четкий сигнал для России.

Все потому, что Москва продолжает свою агрессию против Украины. В то же время подписание хартии продемонстрирует, что у Киева есть союзники, которые заставят Россию заплатить за содеянное, объяснил министр.

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Что рассказал Кулеба о хартии

Комментируя предстоящую встречу украинско-американской комиссии, министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в таких условиях крайне важно послать Москве соответствующий сигнал. Мол, там должны понимать, что Украина и США – едины в противодействии агрессивным действиям Кремля.

У нас есть сильные союзники и партнеры. В случае расширения российской агрессии они готовы заставить Кремль заплатить высокую цену.

– заверил чиновник.

Отметим, что намерения о подписании хартии озвучил накануне представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Это может произойти уже 10 ноября во время встречи Энтони Блинкена с Кулебой в Вашингтоне. "Нам нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах ХХ века", – отметил он.

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