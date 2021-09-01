Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в космической сфере

1 сентября 2021 , 01:50
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Источник:

Министерство обороны Украины

Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов – еще один документ, о подписании которого между США и Украиной стало известно 31 августа.

Подписанты – Государственное космическое агентство Украины и министерством обороны Соединенных Штатов Америки. Обе стороны проявили заинтересованность в развитии сотрудничества.

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Соглашение о сотрудничестве в космической отрасли Украины и США: о чем документ

В меморандуме между Государственным космическим агентством и Пентагоном, заключенном 31 августа в Вашингтоне, говорится о:

  • Сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов.
  • Предоставлении услуг и информации по космической осведомленности.
  • Расширеним сотрудничества в использовании космического пространства.

Благодаря этому меморандуму Украина сможет получать от Космического командования США информацию и услуги по космической ситуационной осведомленности. Речь идет об:

  • Общей околоземной ситуации.
  • Каталогах и распределении по типу космических объектов.
  • Текущем состояним космической деятельности стран мира по количеству их космических объектов и запусков.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. На 1 сентября в Вашингтоне, напомним, запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.

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Автор: Олесь Друкач