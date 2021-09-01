Украина и США заключили соглашение о сотрудничестве в космической сфере
Источник:Министерство обороны Украины
Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов – еще один документ, о подписании которого между США и Украиной стало известно 31 августа.
Подписанты – Государственное космическое агентство Украины и министерством обороны Соединенных Штатов Америки. Обе стороны проявили заинтересованность в развитии сотрудничества.
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Соглашение о сотрудничестве в космической отрасли Украины и США: о чем документ
В меморандуме между Государственным космическим агентством и Пентагоном, заключенном 31 августа в Вашингтоне, говорится о:
- Сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов.
- Предоставлении услуг и информации по космической осведомленности.
- Расширеним сотрудничества в использовании космического пространства.
Благодаря этому меморандуму Украина сможет получать от Космического командования США информацию и услуги по космической ситуационной осведомленности. Речь идет об:
- Общей околоземной ситуации.
- Каталогах и распределении по типу космических объектов.
- Текущем состояним космической деятельности стран мира по количеству их космических объектов и запусков.
Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. На 1 сентября в Вашингтоне, напомним, запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.Обратите внимание:
- 31 августа президент Зеленский обсудил с директором NASA Биллом Нельсоном проекты, к которым может присоединиться Украина.
- Руководитель NASA также согласился посетить Украину по приглашению Зеленского.