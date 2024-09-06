Ситуация была катастрофической: бойцы "Азова" смогли стабилизировать ситуацию в Нью-Йорке

Бойцам бригады "Азов" удалось стабилизировать ситуацию и вернуть под контроль часть поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к оборонительным и наступательным действиям непосредственно в селе Нью-Йорк и его окрестностях, чтобы улучшить тактическое положение на Торецком направлении. Украинские военные также смогли деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении.

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Ситуацию в Нью-Йорке удалось стабилизировать

В "Азове" рассказали, что на момент привлечения бригады к боевым действиям на Торецком направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической.

Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азова" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении,

– говорится в публикации.

В то же время военные отметили, что ситуация остается напряженной – за сутки россияне проводят до 15 штурмов в зоне ответственности бригады.

Но несмотря на сверхтяжелые бои наши бойцы держат оборону и успешно контратакуют,

– подчеркнули в "Азове".

Важно! Бойцы отметили, что враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий.

В "Азове" призвали украинцев не доверять вражеской пропаганде относительно действий Сил обороны. К слову, аналитики DeepState также подтвердили, что украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке, Нелиповцы и у Липцов.