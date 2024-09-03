Украина теряет лучших пилотов, пока Запад думает, предоставлять ли нашему государству нужные истребители. Западные журналисты отметили, что дебаты по этому поводу могут длиться месяцами.

Издание The Wall Street Journal сделало материал о гибели двух украинских пилотов, которые боролись за передачу Украине самолетов F-16. Говорится об Алексее Меся (Мунфиш), который погиб 26 августа и Андрее Пильщикове (Джус), который погиб в августе 2023 года.

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Между тем Запад до сих пор боится эскалации

Пилоты были друзьями. В Украине они известны тем, что посещали США и месяцами прилагали усилия, чтобы Украина получила F-16. В издании отметили, что их гибель подчеркивает высокие ставки в дискуссии о том, как Запад должен вооружать Украину.

Получается, что к тому времени, когда в Украине появились первые F-16, много лучших украинских пилотов, таких как Джус, уже погибли.

Во время полномасштабной войны союзники во главе с США поставляли Украине все более совершенное оружие во все больших объемах, однако это все требует времени. Оборудование часто поступало после месяцев дебатов, причем западные союзники сначала сопротивлялись призывам, однако через несколько месяцев соглашались.

Поэтому украинские военные имеют меньше времени для интеграции сложного и мощного оружия. Поэтому Воздушные силы, которые уже работают на пределе своих возможностей, были вынуждены "выкручиваться", имея лишь небольшое количество истребителей.

В США считают, что постепенная передача оружия якобы "откалибрована" так, чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением, однако не спровоцировать эскалацию с Россией. Но это помешало Украине нанести более серьезные удары по российской армии.