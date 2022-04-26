Украина требует открыть 2 коридора из Мариуполя, – Верещук

Украина требует открыть в Мариуполе 2 гуманитарных коридора. Один из них – из самого города, а другой – с завода "Азовсталь". В настоящее время россияне срывали все попытки эвакуировать гражданское население.

Об этом сообщила вице-премьер-министо по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телеканала "Рада", информирует 24 канал. Она отметила, что в Мариуполе до сих пор ожидают коридоры более сотни тысяч человек.

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Необходим коридор непосредственно из "Азовстали"

Нам необходим коридор непосредственно из "Азовстали", там должны быть и представители Красного Креста и представители ООН. В Мариуполе еще более ста тысяч человек – это пожилые люди, женщины и дети,

– рассказала Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, большой цинизм России в том, что Украина объявляет о гуманитарных коридорах в Запорожье, а на самом деле россияне пользуются этим и вывозят людей на российскую территорию.

Поэтому уже второй день нет коридоров

Мы об этом говорим, и именно поэтому вы видите, что уже второй день нет коридоров, потому что мы знаем, что Россия в очередной раз использует людей, которые не доверяют им и не хотят ехать в Россию.

– объяснила вице-премьер.

Сейчас украинский Кабмин работает над тем, чтобы вернуть назад граждан Украины, насильственно вывезенных на российскую территорию.

Что известно о ситуации в Мариуполе: последние новости

Несмотря на заявления Владимира Путина о том, что штурма "Азовстали" не будет, только за последние сутки по заводу совершили 35 авиаударов.

Все попытки Украины эвакуировать гражданское население срываются. Россияне врут мариупольцам, что украинская сторона за ними не приезжает.

Тем временем украинская разведка информирует, что оккупанты не отказались от идеи применить химическое оружие, чтобы "выкурить" наших защитников.

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