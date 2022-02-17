Украина требует созвать экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе
17 февраля 2022 , 16:24Читати новину українською
Украинская делегация для участия в ТКГ требует созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Все из-за обстрелов оккупантов на Донбассе.
Предварительно известно, что 17 февраля оккупанты 40 раз нарушили тишину. В частности пророссийские боевики обстреляли детский сад и школу.
К теме Повод для очередной эскалации, – волонтер об обострении со стороны России на Донбассе
Украина требует созвать заседание ТКГ
Украинская делегация обратилась к Представителю ОБСЕ в ТКГ по безотлагательному созыву внеочередных консультаций рабочей группы по вопросам безопасности, а также внеочередному заседанию ТКГ,
– говорится в сообщении.
Новость дополняется...