Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна, – Лещенко

Украина 22 июля подписала соглашение о вывозе заблокированного зерна из портов. Документ украинская делегация подписала вместе с Турцией и ООН.

россия также будет подписывать зеркальное соглашение. Однако прямого договора между Украиной и государством-агрессором не будет.

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Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Свои подписи под документом поставили Министр инфраструктуры Украины, Министр обороны Турции и генсек ООН. Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия,

– рассказал советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Отметим, что украинская делегация прибыла в Стамбул 22 июля. Ее возглавил министр инфраструктуры Алексей Кубраков.



Кстати, перед тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после подписания соглашения "сообщит миру хорошую новость".

Что известно о зерновом соглашении

россия разместила в Черном море свои боевые корабли и тем самым блокирует вывоз украинского зерна из портов. Поэтому возникла угроза голода для некоторых стран. Чтобы избежать еще одной трагедии, Турция согласилась стать посредником в переговорах с россией и Украиной.

На переговорах Украине удалось договориться о работе 3 портов: "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Именно через них будет производиться экспорт зерна.

Суда с зерном будут проверяться представителями Турции и ООН. Ведь кремль боялся, что на них будут перевозить оружие.

Кстати, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что украинское зерно не будут сопровождать российские корабли. Кроме того, они не будут заходить в наши порты. Если же государство-агрессор совершит провокацию, то получит ответ.