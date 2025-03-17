Четко признает Крым украинским: сотрудничество с Турцией может быть расширено по нескольким направлениям

Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины, признавая Крым частью нашего государства. Важно продолжать укреплять двусторонние связи, поскольку Анкара может играть ключевую роль в решении ряда важных вопросов.

Кандидат политических наук и эксперт-международник Станислав Желиховский в интервью 24 Каналу отметил, что Турция способна содействовать Украине в производстве "Байрактаров", восстановлении флота, лоббировании нашего вступления в НАТО и решении других стратегических задач.

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О позиции Турции по Крыму

16 марта на официальном сайте пресс-службы МИД Турции было опубликовано заявление по случаю 11-й годовщины проведения Россией незаконного референдума в Крыму. В нем Турция напоминает, что не признает временной оккупации Крымского полуострова Россией и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Эксперт-международник считает, что позиция Реджепа Тайипа Эрдогана больше касается крымских татар. Турция, вероятно, стремится обеспечить им полные права, чего не происходит во время оккупации полуострова Россией. Многие из них сейчас находятся на территории Анкары и постоянно поднимают вопрос поддержки территориальной целостности Украины.

Крымские татары отмечают, что отсутствие этого только поощрять Россию не только удерживать Крым под оккупацией, но и усиливать притеснения прав национальных меньшинств, в частности их народа, которые подвергались репрессиям и во времена Российской империи, и в Советском Союзе.

Помня об этих исторических притеснениях, официальная Анкара выступает за поддержку территориальной целостности Украины, чтобы не допустить дальнейшего вмешательства России на полуострове,

– отметил Желиховский.

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О расширении сотрудничества с Турцией

Украине необходимо продолжать поддерживать тесные связи с Турцией, в частности в вопросах сотрудничества. Даже если Украина временно не сможет вернуть контроль над всеми своими территориями, сотрудничество с Турцией, которая признает нас жертвой войны, является чрезвычайно важным.

Это включает, например, совместное производство таких военных технологий, как беспилотники "Байрактар", а также восстановление украинского флота. Турция уже построила для Украины военные корабли, которые вскоре могут вступить в строй после прекращения активных боевых действий.

Кроме того, Турция может играть важную роль в лоббировании членства Украины в НАТО, хотя стоит осознавать, что этот процесс может быть предметом торгов между Украиной и ее партнерами с одной стороны и Россией – с другой.

Хотя это и не самый оптимистичный сценарий, сотрудничество с Турцией остается важным, поскольку эта страна является сильным региональным игроком и частью западной системы безопасности,

– подчеркнул Станислав Желиховский.

Турция может стать одной из стран, что будет выступать посредником в решении российско-украинского конфликта и сделает свой вклад в завершение войны.