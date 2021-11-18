Украина укрепляет безопасность по трем направлениям из-за агрессии России, – Кулеба

Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет для сдерживания России. Он предусматривает политическое и дипломатическое давление, экономические удары, а также список конкретных потребностей для укрепления украинской армии.

Украина консолидирует партнеров для противодействия России, – министр

Дмитрий Кулеба провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В частности, он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом министр иностранных дел Украины заявил на брифинге.

Читайте также Живут иллюзиями: в России говорят, что могут нейтрализовать ВСУ за несколько часов

Политики обсудили ситуацию с безопасностью и совместное противодействие гибридным угрозам России. Столтенберг пригласил Кулебу принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 30 ноября – 1 декабря в Риге. Глава МИД Украины назвал это важным знаком доверия НАТО к Украине, как одного из двух ближайших партнеров в Черноморском регионе.

Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в течение последних недель. Поэтому Украина активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам.

Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям:

союзники,

санкции,

оружие.

Это политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии,

– объяснил Кулеба.

Что известно о российской эскалации