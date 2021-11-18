Украина укрепляет безопасность по трем направлениям из-за агрессии России, – Кулеба
Источник:МИД Украины
Украина вместе с западными партнерами разрабатывает комплексный пакет для сдерживания России. Он предусматривает политическое и дипломатическое давление, экономические удары, а также список конкретных потребностей для укрепления украинской армии.
Украина консолидирует партнеров для противодействия России, – министр
Дмитрий Кулеба провел ряд переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. В частности, он встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом министр иностранных дел Украины заявил на брифинге.
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Политики обсудили ситуацию с безопасностью и совместное противодействие гибридным угрозам России. Столтенберг пригласил Кулебу принять участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится 30 ноября – 1 декабря в Риге. Глава МИД Украины назвал это важным знаком доверия НАТО к Украине, как одного из двух ближайших партнеров в Черноморском регионе.
Агрессивность России и на дипломатическом, и на военном направлениях существенно возросла в течение последних недель. Поэтому Украина активно консолидирует партнеров для противодействия гибридным угрозам.
Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям:
- союзники,
- санкции,
- оружие.
Это политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии,
– объяснил Кулеба.
Что известно о российской эскалации
- Западные партнеры предупредили Министерство обороны Украины о серьезной угрозе вторжения России. Мол, Москва может пойти в наступление уже зимой.
- В то же время в Евросоюзе заявили, что в случае российской агрессии не окажут Украине военную помощь. Все потому, что у нас нет оборонительного альянса. ЕС может помочь только финансово и дипломатически.
- В то же время готовность отправить в Украину военных выразила Швеция, а также, по данным СМИ, Великобритания.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что украинская армия готова отражать атаки врага как во время полноценного вторжения, так и во время попыток захватить стратегические объекты.