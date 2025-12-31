2026 год станет прорывом, – авиаэксперт спрогнозировал, что будет с ударами по России

Украина усиливает свои возможности для атак вглубь России по вражеской инфраструктуре противника. Речь идет о НПЗ, энергетической отрасли и военных объектах. В будущем удары по российской территории могут стать еще более частыми.

Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает развиваться и наращивать свои возможности для ударов. Украинские производители постоянно совершенствуют средства поражения, чтобы повысить их эффективность.

Смотрите также Как Украина вернула войну на территорию России в 2025 году: от легендарной "Паутины" до ударов по заводам и НПЗ

Как Украина усиливает удары по России?

Богдан Долинце подчеркнул, что количество ударов по территории России будет только расти. Вероятно, атаки будут становиться значительно качественнее, причем количество использованных систем для этого усовершенствования может существенно не увеличиваться.

Украина имеет значительное количество средств поражения малого радиуса действия – до 50 километров, и определенные наработки по средствам с дальностью 300 и более километров. Поэтому с высокой вероятностью 2026 год станет прорывом именно в средней дальности,

– предположил он.

Речь идет о дальности средств поражения до 200 или до 300 километров.

"Мы увидим целый ряд систем, как ударные самолеты, которые смогут атаковать логистику и штабную инфраструктуру врага, так и украинские баллистические и крылатые ракеты, которые смогут наносить поражения именно на эту глубину", – сказал авиационный эксперт.

Важно, чтобы Украина развивалась именно в этом направлении, ведь то количество оружия, которое наше государство получаем от западных партнеров, значительно меньше, чем те потребности, которые сейчас есть.

Атаки по территории России: последние новости