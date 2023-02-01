Transparency International обновила рейтинг Индекса восприятия коррупции: на каком месте Украина

За прошлый 2022 год Украина улучшила показатели в рейтинге Индекса восприятия коррупции. Это результат работы антикоррупционных органов.

Об этом 31 января рассказали в Transparency International. Отметили, что Украина получила 33 балла из 100 в рейтинге.

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Всего в рейтинг входят 180 стран. Украина в их числе находится на 116 месте.

За последние 10 лет показатель Украины вырос на 8 баллов. Набранные Украиной баллы в 2022 году – это самый высокий показатель нашей страны с момента запуска обновленной методологии, – отметили в украинском филиале Transparency International Ukraine.

Показатель на самом деле может быть лучше

По словам исследователей, в отчет не вошли антикоррупционные скандалы в Украине в январе. Вероятно, они будут вовлечены в результаты 2023 года. Исполнительный директор TIU Андрей Боровик рассказал, что последние громкие случаи касаются закупок во время войны. По его словам, это влияет на репутацию за границей.

"Если данные, не несущие угрозы безопасности, и в дальнейшем будут закрытыми, е-декларирование чиновников не восстановится, и в целом у украинцев будут крайне ограниченные возможности узнавать работу власти, мы потеряем свои позиции быстрее, чем можем представить", – заявил Боровик.

Что нужно для борьбы с коррупцией

Transparency International отметила, что в начале 2022 года Украина получила 5 рекомендаций по борьбе с коррупцией. Одну не выполнили совсем, а 4 – сделали частично. Исследователи положительно оценили избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и утверждение Национальной антикоррупционной стратегии.

В то же время провалена реформа Конституционного Суда – 20 декабря Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №7662, содержащий значительные риски и противоречащий обновленному заключению Венецианской комиссии, – предостерегают исследователи.

Организация предоставила новые рекомендации по борьбе с коррупцией в 2023 году. Речь идет о таких шагах:

выбрать профессиональных руководителей для Агентства по розыску и менеджменту активов, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции;

реализовать реформу конституционного правосудия с учетом выводов Венецианской комиссии, обновить органы судейского самоуправления;

открыть все данные, не вредящие обороне;

пользоваться системой госзакупок Prozorro для обновления Украины.

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