Про це 31 січня розповіли у Transparency International. Зазначили, що Україна отримала 33 бали зі 100 в рейтингу.

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Загалом до рейтингу входять 180 країн. Україна серед них перебуває на 116 місці.

За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році – це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології, – наголосили в українській філії Transparency International Ukraine.

Показник насправді може бути кращим

За словами дослідників, до звіту не увійшли антикорупційні скандали в Україні у січні. Ймовірно, їх долучать до результатів 2023 року. Виконавчий директор TIU Андрій Боровик розповів, що останні гучні випадки стосуються закупівель під час війни. За його словами, це впливає на репутацію за кордоном.

"Якщо дані, які не несуть загрози безпеці, й надалі будуть закритими, е-декларування чиновників не відновиться, і загалом українці матимуть вкрай обмежені можливості дізнаватися про роботу влади, ми втратимо свої позиції швидше, ніж можемо уявити", – заявив Боровик.

Що потрібно для боротьби з корупцією

Transparency International зазначила, що на початку 2022 року Україна отримала 5 рекомендацій для боротьби з корупцією. Одну не виконали зовсім, а 4 – зробили частково. Дослідники позитивно оцінили обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та затвердження Національної антикорупційної стратегії.

Водночас провалена реформа Конституційного Суду – 20 грудня Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662, який містить значні ризики та суперечить оновленому висновку Венеційської комісії, – застерігають дослідники.

Організація надала нові рекомендації, щоб боротися з корупцією у 2023 році. Мовиться про такі кроки:

обрати професійних керівників для Агентства з розшуку та менеджменту активів, Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції;

реалізувати реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків Венеційської комісії, оновити органи суддівського самоврядування;

відкрити всі дані, які не шкодять обороні;

користуватися системою держзакупівель Prozorro для відновлення України.

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