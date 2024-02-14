Серьезное уничтожение: какие перспективы имеет флот России после потопления "Цезаря Куникова"

Украинские военные и разведчики 14 февраля затопили еще один большой десантный корабль России – "Цезарь Куников". С такой динамикой страна-агрессор вскоре может лишиться всего черноморского флота.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, комментируя яркий подарок украинцам на День Валентина. По его словам, одну половину флота может уничтожить ГУР, а другую – СБУ.

Вашему вниманию Одно из самых новых российских судов: все, что известно об уничтожении "Цезаря Куникова"

"Поэтому у россиян есть такая перспектива в этом году – наконец избавиться от большой проблемы с тем, куда девать черноморский флот после освобождения Крыма", – отметил Свитан.

Чтобы обезопасить свои корабли от украинских атак, оккупанты еще осенью перегнали их в Новороссийск, но весь черноморский флот туда не помещается. Если его затопить, то в принципе эта проблема исчезнет.

Украина систематически уничтожает пути сообщения с Крымом

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла поврежденными или уничтоженными уже

На данный момент россияне используют большие десантные корабли как "морские мосты". Один БДК может взять примерно 500 тонн груза.

Поэтому это серьезное уничтожение. Наше ГУР выполняет серьезную задачу по мостам в Крым. "Морской мост" – это БДК, "воздушный мост" – это Ил-76, которые ГУР палит еще и на российской территории. Сухопутный коридор пока можем доставать только ракетами,

– констатировал Свитан.

По мнению военного эксперта, судьба и Крымского моста уже решена.

БДК "Цезарь Куников" утонул: последние новости