Украина уничтожила наиболее боеспособную часть армии России, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже смогла существенно снизить масштаб войны. В первую очередь, благодаря поступающему оружию.

Президент во время встречи с представителями болгарских политических кругов, общественности и 3МИ заявил, что украинские герои освободили около 1900 населенных пунктов. В то же время, украинский лидер подчеркнул: впереди придется пройти очень и очень непростой путь к освобождению всех территорий, информирует 24 Канал.

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Мы отразили российские атаки на наши северные регионы. Столицу Украины. Мы освободили значительные территории Востока и Юга. Мы приступили к созданию мощного воздушного щита, который может стать основой общеевропейского щита. Мы уничтожили в боях всю самую боеспособную часть российской армии,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что теперь Владимир Путин, чтобы получить оружие, должен унижаться перед такими режимами, как в Иране. Россия, которая претендовала быть второй в мире, ищет помощи у изгнанников.

Зеленский подчеркнул: глава России так слаб, что не может защитить даже российские области от своих боевиков. Если однажды кто-то наподобие Пригожина или Кадырова пройдет маршем в Кремль, не стоит удивляться: все остатки российских боеспособных сил – на оккупированных территориях Украины. У тех, кто должен гарантировать безопасность России, нет мотивации сражаться за слабого царя.

Украина нанесла существенный ущерб российскому флоту

Зеленский подчеркнул, что Россия не может захватить Одессу. Украинские герои подбили большое количество российского флота. Враг не может высадиться в Одессе и четко понимает это. Поэтому Россия блокирует Черное море, чтобы вызвать дефицит продуктов в мире, устроить искусственный голод.

Детали о визите Зеленского в Болгарию

Владимир Зеленский 6 июля прибыл в Болгарию. Украинский лидер подчеркнул, что приоритетом визита является оборонная поддержка и евроатлантическая интеграция Украины. Также темами визита были предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира.