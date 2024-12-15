Украина уничтожила российский поезд с 40 цистернами горючего на 4 миллиона долларов, — источники

Украина нанесла мощный удар по российской логистике на Юге, уничтожив поезд с 40 цистернами горючего. Также повреждена железнодорожная ветка, которая поставляла топливо из Крыма на временно оккупированные территории.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР. В сотрудничестве с СБУ и Силами обороны украинским разведчикам удалось перерезать логистический маршрут оккупантов из Крыма на Запорожье.

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Взорван российский топливный поезд

14 декабря украинские спецслужбы провели уникальную двухэтапную операцию, которая стала очередным ударом по логистике россиян на Юге Украины.

Главное управление разведки совместно со Службой безопасности Украины, Силами специальных операций, Службой безопасности Украины и подразделением специальных операций "Таврия" уничтожило российский эшелон с 40 цистернами с топливом в районе населенного пункта Алексеевка Бильмакского района, а также вывело из строя важную железнодорожную ветку, соединяющую Крым с временно оккупированными территориями Запорожской области.

Как проходила спецоперация

Сначала военные контрразведчики СБУ взорвали пути во время движения российского поезда. Из-за повреждений эшелон остановился, после чего бойцы 14-го полка СБС атаковали танки ударными беспилотниками. В результате точных ударов загорелось несколько автомобилей.

Важный удар по логистике оккупантов / Фото предоставлены 24 каналу

На втором этапе операции к делу подключилась компания HIMARS. По согласованию с воздушной разведкой Главного разведывательного управления ракеты попали в локомотив и внешние вагоны. Это лишило противника возможности попытаться растянуть поезд и сэкономить часть топлива. Работу завершили беспилотники Главного разведывательного управления, которые полностью уничтожили поезд.

В результате скоординированных действий спецслужб уничтожен российский локомотив, 40 вагонов с горючим и повреждена ключевая железнодорожная ветка, обеспечивавшая снабжение российских войск на Запорожском направлении. Подрыв российского локомотива / Фото предоставлены 24 Каналу

Эта операция не только существенно усложнила логистику оккупантов, но и стала очередным шагом в отрезании их от поставок из Крыма.

Уничтожен эшелон с топливом оккупантов: смотрите видео