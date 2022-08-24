Украина уничтожила российского оружия более чем на 16,5 миллиарда долларов, – Forbes

российская армия каждый день теряет в Украине большое количество личного состава и техники. Стоимость уничтоженного вооружения уже превысила 16,56 миллиарда долларов, и это без учета ракет.

За полгода полномасштабной войны россияне лишились 12 142 единиц техники. Наибольшей утратой для них стал крейсер "Москва".

Важно россия потеряла в Афганистане 15 тысяч бойцов, в Украине – уже 80 тысяч, – минобороны Британии

Сколько россияне потеряли кораблей

Стоимость этого судна составляет 750 миллионов долларов. Теперь дорогущий корабль радует рыб на дне Черного моря. Кроме "москвы" на острове Змеиный и в окрестных водах ВСУ уничтожили российскую технику и суда на 165 миллионов долларов. Среди них 8 зенитных комплексов типов "Тор", "Панцирь" и "Стрела".

Серьезной потерей для врага стал корабль "Саратов" за 75 миллионов долларов.

Самые дорогие потери врага за единицу

Ракетный крейсер "Москва" – 750 миллионов долларов;

самолет Ил-76 – 86 миллионов долларов;

десантный корабль "Саратов" – 75 миллионов долларов;

самолет Су-30СМ – 50 миллионов долларов;

самолет Су-34 – 40 миллионов долларов;

самолет Су-35 – 32 миллиона долларов;

самолет Ил-22ПП – 30 миллионов долларов;

ЗРК "Тор-М2" – 25 миллионов долларов;

судно "Василий Бех" – 21 миллион долларов;

ОТРК "Искандер" – 21 миллион долларов.

Более 32% потерь оккупантов – авиация: какова ее стоимость

Дорого обошелся россии и "хлопок" на аэродроме в Саках. Там оккупанты потеряли истребители Су-30СМ и разведчики Су-24МР стоимостью ориентировочно 230 миллионов долларов. На аэродроме также был большой десантный самолет Ил-76, но, вероятно, он успел улететь до начала взрывов.

В целом россия потеряла в Украине 234 самолета на 5,3 миллиарда долларов. Это составляет 32,1% в общих потерях противника.

Больше всего оккупанты используют в Украине танки. Стоимость Т-72 составляет 500 тысяч долларов, а Т-90 – 4 миллиона долларов.

В общую сумму потерь россии издание не включило ракеты, запущенные оккупантами по Украине. Ведь подсчитать их точное количество – невозможно. Только за первые 2 месяца войны захватчики использовали около 1 300 ракет. Их стоимость – 7,5 миллиарда долларов.

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