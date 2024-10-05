"Их всего около десятка": что потеряли россияне вместе с РЛС "Небо-М"

Силы обороны нанесли удар по российской радиолокационной станции "Небо-М" с помощью баллистических ракет ATACMS. О времени и месте попадания пока не известно, это скрывают по определенным причинам.

Установка довольно ценная, таких у России осталось около 10 единиц. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что Украина создает "воздушный коридор".

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Что потеряли россияне вместе с "Небо-М"

По словам летчика-инструктора, Украина пытается завоевать преимущество в воздушном пространстве. Механизмы завоевания разные. Один из них – уничтожение радиолокационных станции, таких как "Небо-М". По ним важно бить, чтобы российские оперативные штабы и пункты не смогли работать с информацией, которую передает вышеупомянутая установка.

РЛС помогала россиянам довольно точно выявлять аэродинамические и баллистические объекты на средних и больших высотах в радиусе нескольких сотен километров. В то же время теперь уничтожение "Небо-М" позволит Украине эффективно использовать ракеты Storm Shadow и SCALP.

У россиян осталось всего 10 рабочих систем этого типа, они расположены по всей территории России. Стоимость такой РЛС составляет более 100 миллионов долларов. Подавляющая часть компонентов привезена из зарубежных стран.

В "Небо-М" нет зенитно-ракетного комплекса. Это локатор, который очень далеко видит. Их мало, и они действительно разбросаны по всей России на 10 тысяч километров, чтобы фиксировать цели на определенном расстоянии. Они видят объекты, которые летят на низких высотах и пологих траекториях. Это "глаза". Данные передаются в Генштаб, чтобы там решили – кто будет сбивать цель, какая она, куда идет и как лучше ее ликвидировать,

– рассказал Роман Свитан.

Генштаб может не сообщать о направлении и время уничтожения "Небо-М" из-за того, что привлекли к операции много механизмов, которые помогли отследить положение радиолокационной станции. Информация подается только в закрытом доступе, чтобы противник не смог учитывая определенные признаки определить источники, которые предоставляют данные.

Интересно! Это третий известный факт поражения Силами обороны комплексов "Небо-М". До этого подобный успех ВСУ имели в 2022 году на Юге и совсем недавно – 28 мая 2024 года на аэродроме временно оккупированного Луганска.