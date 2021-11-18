Украина усиленно будет патрулировать границу с Беларусью

Полицейские Ровенской области готовы к усиленному режиму несения службы вблизи границы с Беларусью. Основная цель – не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки.

Накануне на Ровенщину прибыл глава Нацполиции Игорь Клименко. Он проинспектировал государственную границу в Варасском районе.

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Границу с Беларусью будут усиленно патрулировать

Ситуация на этих пограничных участках Ровенщины сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы,

– заявил Клименко.

Он подчеркнул, что украинская сторона должна сделать все, чтобы не допустить миграционного кризиса и массовых беспорядков. Для этого, заверил Клименко, есть все необходимые силы и средства.

В совещании также приняли участие руководитель областной полиции Алексей Камышанский и глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Камышанский рассказал, что правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на пограничных участках. Кроме того, определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил.

Правоохранители о патрулировании границы: смотрите видео

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