24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Как новые украинские ракеты способны парализовать экономику Кремля?

Эскалация ударов беспилотников и ракет по российским нефтеперерабатывающим заводам нарушила работу 17% российской нефтепереработки. Ситуация для пострадавшей российской нефтяной промышленности вот-вот ухудшится, поскольку новые, мощные украинские крылатые ракеты будут запущены в эксплуатацию в большем количестве.

Читайте также Украина снова асимметрично изменила правила войны

По данным Reuters, украинские войска за последние дни нанесли удары по 10 российским нефтеперерабатывающим заводам. Это привело к сокращению производства на 1,1 миллиона баррелей в день. Некоторые российские области также испытывают дефицит бензина и рост цен.

На нефтяную промышленность приходится 20% валового внутреннего продукта России. Если Украина сможет нанести длительный ущерб энергетическому сектору России, рядовые россияне обязательно это заметят. "Ухудшение национальных настроений, возможно, немного приблизит нас к концу войны", – сказал финский аналитик Йони Аскола.

Больше всего тревожит россиян то, что большинство, если не все, недавние удары были нанесены украинскими беспилотниками "Ан-196", входящих в состав Укроборонпрома. У них небольшие боеголовки весом всего 50 или 60 килограммов.

Аскола объяснил, что 50-килограммовая боеголовка, доставленная винтовым ударным беспилотником, движущимся со скоростью всего 400 километров в час, вряд ли нанесет длительный ущерб такой крупной цели, как нефтеперерабатывающий завод. Более того, нынешние украинские ударные беспилотники редко летают дальше, чем на 1000 километров, а это означает, что многие российские нефтеперерабатывающие заводы расположены вне досягаемости.

Ситуация меняется.

Новая крылатая ракета "Фламинго" от украинского производителя Fire Point имеет дальность полета 3000 километров, максимальная скорость превышает 900 километров в час, а ее боеголовка весит 1000 килограммов.

Новая крылатая ракета "Длинный Нептун" от украинского конструкторского бюро "Луч", вероятно, такая же быстрая, но несколько меньше. Она доставляет боеголовку весом 150 килограммов на расстояние 1000 километров.

Обе реактивные ракеты, вероятно, ориентируются с помощью комбинации спутникового и инерциального наведения.

"Фламинго" и "Длинный Нептун" находятся на передовой в ограниченном количестве. Однако производство быстро растет. Fire Point надеется строить до семи "Фламинго" в день, начиная с октября, что потенциально сигнализирует о значительном расширении кампании глубоких ударов Украины и значительно больший ущерб российским нефтеперерабатывающим заводам.

"У "Фламинго" такой большой радиус действия и такая большая боеголовка, что это один из важных факторов, который может действительно изменить ситуацию. Также есть версия ракеты "Нептун" класса "земля – земля", которая уже почти готова", – сказал Аскола. Украинские компании разрабатывают по меньшей мере два новых типа баллистических ракет, которые могут усилить разрушения.

"Если Украина сможет совместить беспилотники, баллистические ракеты и крылатые ракеты в одном месте во время удара, то России будет трудно сбить их или защитить эти места. Надеемся, что Украина сможет разработать как можно больше систем, а затем масштабировать лучшие из них и достичь определенных результатов", – отметил Аскола.

Как удары по НПЗ влияют в долгосрочной перспективе?

Целью Киева должно быть постоянное ограничение российского нефтеперерабатывающего сектора, что будет иметь негативное влияние на государственные доходы и цены на бензин. Кремль поддерживает высокий уровень набора военнослужащих – до 30 000 новых бойцов в месяц – со щедрыми надбавками до 400 000 рублей. Это столько же, сколько многие россияне зарабатывают за четыре месяца.

"До сих пор значительная часть населения получала выгоду от войны, потому что если кто-то из вашей семьи идет воевать, вы зарабатываете гораздо больше денег", – отметил Аскола. Но эти бонусы истощают государственные финансы, которые также испытывают нагрузку из-за рейдов нефтеперерабатывающих заводов в Украине. Некоторые области уже сокращают расходы.

Совокупный эффект сокращения бонусов и рост цен на газ может настроить больше россиян против войны. "Опять же, это то, что ничего не изменит в краткосрочной перспективе", – сказал Аскола. Президент России Владимир Путин не потеряет власть завтра, потому что людям вдруг не понравится война. Но в долгосрочной перспективе она все равно будет иметь влияние.