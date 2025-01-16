Как председательство Польши может помочь Украине на пути в Евросоюз

Владимир Зеленский 15 января прибыл в Варшаву с рабочим визитом. Интересно, что с 1 января 2025 года Польша председательствует в Совете ЕС и даже заявила о поддержке Украины во вступлении в НАТО.

Председательство этой страны может многое изменить. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, объяснив, что интеграция в Европейский Союз – это прежде всего много бюрократии.

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Чего ожидать Украине

Председательство Польши, а затем Дании – хорошая возможность для Украины делать все значительно быстрее и надеяться, что нам не будут вставлять палки в колеса. Понятно, если бы на месте этих стран была Венгрия или Словакия, то есть большая вероятность новых проблем.

Они могли бы задерживать собрание, создавать нам дополнительные трудности. Сейчас надо максимально использовать время, когда формально в ЕС руководит Польша,

– подчеркнул политолог.

Все понимают, что переговоры о членстве будут сложными. Украина – это мощное и конкурентное государство, и это не всем нравится. В вопросе европейской интеграции важно заложить мощную основу. В 2025 году Украина должна это делать, выполнив ключевые требования, которые нам поставили.

Если в этом может помочь Польша, а затем Дания – надо этим воспользоваться,

– подытожил Игорь Рейтерович.

Напомним, Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО должно предоставить Украине официальное приглашение и поддержать ее стремление как можно быстрее стать частью Альянса и ЕС. Он отметил, что это один из основных шагов для получения настоящих гарантий безопасности.