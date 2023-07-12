За 1 час 20 минут, – Байден ответил на вопрос о скорости вступления Украины в НАТО
Источник:Sky News
Вечером 12 июля Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи лидер Штатов отметил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.
Более того, он выразил убеждение, что Украина окажется в Альянсе. А также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут оставаться рядом с нашим государством.
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Украина станет членом НАТО через 3… 2… 1…
Во время встречи лидеров государств журналисты спросили у Владимира Зеленского, как быстро после победы над Россией он хотел бы, чтобы Украину приняли в Альянс. Однако, похоже, Джо Байден устал от вопросов о потенциальной скорости вступления нашего государства в НАТО, а потому саркастически ответил, прежде чем это успел сделать Президент Украины.
Через 1 час 20 минут. Вы, ребята, задаете действительно глубокие вопросы,
– в шутку сказал Джо Байден.
Этот ответ вызвал улыбку Владимира Зеленского и смех за кадром.
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Байден ожидает вступления Украины в НАТО
Во время встречи лидер Штатов развеял сомнения в том, хотят ли наше государство видеть членом Североатлантического альянса. А также сказал: "Я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно".
Я надеюсь, что мы наконец покончили с мнением о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы двигаемся дальше, мы двигаемся в правильном направлении. … Я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО,
– сказал он.
Также президент США отметил, что Украина уже проделала огромную работу, однако впереди ее еще много. А также в шутку сообщил "плохую" новость для Украины. Мол, Штаты никуда не денутся: "Вы застряли с нами. Мы никуда не уходим".
Решения НАТО касаемо России: коротко
- В ходе вильнюсского саммита союзники Украины приняли ряд важных решений, направленных на противодействие России. В частности, Альянс возложил ответственность на Россию за подрыв Каховской ГЭС, призвал страну-агрессорку вывести свои войска из Грузии, а Ирану и Китаю направил предостережение о сотрудничестве с россиянами.
- В коммюнике саммита НАТО отмечено, что именно Россия "несет полную ответственность за свою незаконную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины". Там же упоминаются все военные преступления, совершенные Кремлем, и осуждается ядерная опасность со стороны России.
- Также страны-члены НАТО объявили о ряде новых пакетов военной помощи для Украины. Кроме того, они выразили четкую позицию по вступлению нашей страны в НАТО.