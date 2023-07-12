За 1 час 20 минут, – Байден ответил на вопрос о скорости вступления Украины в НАТО

Вечером 12 июля Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи лидер Штатов отметил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Более того, он выразил убеждение, что Украина окажется в Альянсе. А также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут оставаться рядом с нашим государством.

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Во время встречи лидеров государств журналисты спросили у Владимира Зеленского, как быстро после победы над Россией он хотел бы, чтобы Украину приняли в Альянс. Однако, похоже, Джо Байден устал от вопросов о потенциальной скорости вступления нашего государства в НАТО, а потому саркастически ответил, прежде чем это успел сделать Президент Украины.

Через 1 час 20 минут. Вы, ребята, задаете действительно глубокие вопросы,

– в шутку сказал Джо Байден.

Этот ответ вызвал улыбку Владимира Зеленского и смех за кадром.

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Во время встречи лидер Штатов развеял сомнения в том, хотят ли наше государство видеть членом Североатлантического альянса. А также сказал: "Я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно".

Я надеюсь, что мы наконец покончили с мнением о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы двигаемся дальше, мы двигаемся в правильном направлении. … Я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО,

– сказал он.

Также президент США отметил, что Украина уже проделала огромную работу, однако впереди ее еще много. А также в шутку сообщил "плохую" новость для Украины. Мол, Штаты никуда не денутся: "Вы застряли с нами. Мы никуда не уходим".

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