Не только НАТО: что может стать фактором сдерживания для России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет участвовать в миротворческой миссии в Украине. Становится очевидным, что организация по безопасности существенно меняется.

Еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Россия заблокировала предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству. Об этом 24 Каналу рассказал кандидат исторических наук, аналитик "Детектор медиа" Егор Брайлян, отметив, что тогда США не выступали против.

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Почему США против членства Украины в НАТО

С тех пор работала так называемая "политика открытых дверей", которая предусматривала, что Украина как и Грузия, все-таки станут членами НАТО, но неизвестно когда и в каком формате. Сейчас Соединенные Штаты выступают против нашего вступления.

Эта позиция не менялась даже во времена президентства Джо Байдена. Я думаю, что США банально не готовы к тому, что Украина может быть на равных с другими странами НАТО,

– подчеркнул Егор Брайлян.

Кроме этого, есть политический момент. Дональд Трамп не раз заявлял, что Евросоюз должен больше тратить на оборону. Но понятно, что самый большой оборонный бюджет есть у Соединенных Штатов. На втором месте Китай.

"Сегодня в НАТО подтверждают, что оказывают помощь Украине, но вопрос членства поднимут тогда, когда будет согласие всех 32 стран. Пока США, Германия, Венгрия, Турция могут выступать против. Однако, в любом случае мы продолжаем интеграцию. Нам необходимо дальше внедрять реформы", – подчеркнул Егор Брайлян.

Что может стать фактором сдерживания для России

На встрече "Коалиции желающих" европейские партнеры отметили, что главной гарантией безопасности для Украины являются ее собственные Вооруженные Силы. Но также Франция и Великобритания подняли вопрос о предоставлении собственного контингента.

Его нельзя назвать миротворческим, потому что такими войска будут только после прохождения всех юридических процедур в Совете Безопасности ООН. На это решение точно наложит вето Россия, которую до сих пор не исключили из Совбеза.

Украине нужно наращивать собственное ВПК и делать больше совместных проектов с партнерами. Что касается НАТО, то, я думаю, ключевая роль Альянса в войне – это координация помощи. НАТО взял на себя функции США,

– акцентировал Егор Брайлян.

Теперь европейские государства НАТО будут ключевыми в вопросах помощи Украине. К тому же важным фактором являются инвестиции. Если они увеличатся, то это станет фактором сдерживания от российской агрессии, ведь иностранные страны будут иметь что защищать.