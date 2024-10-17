Приглашение в НАТО могло бы усилить наши переговорные позиции, если бы они происходили. Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что Запад пока не готов его предоставить.

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Когда Украину могут пригласить в НАТО

В первую очередь предоставить приглашение не готовы в США, ведь там проходят выборы, смена власти. До этого момента вряд ли кто-то поднимет вопрос членства Украины в Альянсе.

По словам Президента Украины, приглашения стоит ожидать в ближайшие месяцы. Если рассмотреть диапазон одного года, тогда, вероятно, это может произойти в июле 2025 года на саммите НАТО в Гааге.

Или даже еще перед саммитом может быть очень жесткая дискуссия по настоянию Украины и, возможно, еще некоторых восточноевропейских стран, которые понимают, что надо дать приглашение как можно быстрее,

– подчеркнул Юрий Романюк.

Стоит понимать, что Соединенным Штатам и другим странам-членам НАТО выгодно быстрее принять Украину в Альянс. Прежде всего, мы станем мощным гарантом безопасности. Сегодня Вооруженные Силы Украины наиболее мощная армия по сравнению с двумя третями членов НАТО.

"Они все вместе взятые не могут сравниться в боевом потенциале, навыках и уровне военной подготовки, боевого опыта с Украиной", – подчеркнул Романюк.

Что ждет НАТО, если Украина проиграет

Тогда враг окажется на восточном фланге Альянса, прямо возле Перемышля, на реках и на границах Западной Европы. А натовские войска будут непосредственно контактировать с российскими танками и пушками. Украина, находясь в составе НАТО, будет своеобразным буфером безопасности для Европы. Она будет отдалять их восточную границу от России.

В противном случае не избежать миллионов беженцев и России на границе – это вся альтернатива. Поэтому на Западе должны наконец подумать, если не об Украине, то о собственном самосохранении. Но по этому, решение будет принимать уже новый президент США. Если им станет Камала Харрис, то она сможет пойти на этот радикальный шаг.

"Большая четверка", которая соберется в Германии, будет определять дальнейшую судьбу Украины. Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании будут обсуждать наше членство в НАТО, удары по территории России, а также ситуацию на Ближнем Востоке,

– рассказал Юрий Романюк.

По финансовой поддержке Украины, то Байден предоставит все, что было запланировано до января 2025 года. Далее полномочия возьмет на себя Европа. Там будут определять ежедневные потребности украинских Вооруженных Сил на весь 2025 год.