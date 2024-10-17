Запрошення в НАТО могло б посилити наші переговорні позиції, якби вони відбувалися. Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Захід поки не готовий його надати.

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Коли Україну можуть запросити в НАТО

Найперше надати запрошення не готові у США, адже там відбуваються вибори, зміна влади. До цього моменту навряд чи хтось порушить питання членства України в Альянсі.

За словами Президента України, запрошення варто очікувати в найближчі місяці. Якщо розглянути діапазон одного року, тоді, ймовірно, це може статися в липні 2025 року на саміті НАТО в Гаазі.

Або навіть ще перед самітом може бути дуже жорстка дискусія за наполяганням України і, можливо, ще деяких східноєвропейських країн, які розуміють, що треба дати запрошення якнайшвидше,

– наголосив Юрій Романюк.

Варто розуміти, що Сполученим Штатам та іншим країнам-членам НАТО вигідно швидше прийняти Україну до Альянсу. Найперше, ми станемо потужним гарантом безпеки. Сьогодні Збройні Сили України найбільш потужна армія в порівнянні з двома третинами членів НАТО.

"Вони всі разом узяті не можуть зрівнятися в бойовому потенціалі, навичках і рівні військової підготовки, бойового досвіду з Україною", – підкреслив Романюк.

Що чекає НАТО, якщо Україна програє

Тоді ворог опиниться на східному фланзі Альянсу, прямо біля Перемишля, на річках і на кордонах Західної Європи. А натівські війська безпосередньо контактуватимуть з російськими танками й гарматами. Україна, перебуваючи в складі НАТО, буде своєрідним буфером безпеки для Європи. Вона віддалятиме їхній східний кордон від Росії.

В іншому випадку не уникнути мільйонів біженців та Росії на кордоні – це вся альтернатива. Тому на Заході мають нарешті подумати, якщо не про Україну, то про власне самозбереження. Але щодо цього, рішення ухвалюватиме вже новий президент США. Якщо ним стане Камала Гарріс, то вона зможе піти на цей радикальний крок.

"Велика четвірка", яка збереться в Німеччині, визначатиме подальшу долю України. Лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії обговорюватимуть наше членство в НАТО, удари по території Росії, а також ситуацію на Близькому Сході,

– розповів Юрій Романюк.

Щодо фінансової підтримки України, то Байден надасть все, що було заплановано до січня 2025 року. Далі повноваження перебере на себе Європа. Там визначатимуть щоденні потреби українських Збройних Сил на весь 2025 рік.