24 Канал Новости Украины Украина в шаге от конца войны и заключения мирного соглашения, – Буданов
10 апреля, 14:33
2
Обновлено - 14:52, 10 апреля

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Кирилл Буданов заявил о потенциале заключить мирное соглашение с Россией в ближайшее время, оптимистично настроен на скорое окончание войны.
  • Буданов отметил, что обе стороны придерживаются "максималистских" позиций, но Россия имеет стимул для достижения соглашения из-за значительных финансовых затрат на войну.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что видит потенциал заключить мирное соглашение с Россией в ближайшее время. Он оптимистично настроен относительно скорого окончания войны.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bloomberg.

Что говорит Буданов о перспективе скорого окончания войны?

Кирилл Буданов считает, что мирное соглашение с Россией может быть подписано уже скоро.

Все они понимают, что война должна закончиться. Поэтому они ведут переговоры. Я не думаю, что это будет долго, 
– сказал Буданов Bloomberg 4 апреля.

Буданов признал, что до сих пор обе стороны придерживаются "максималистских" позиций в переговорах. У России, по его словам, есть определенный стимул для достижения соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные деньги (на войну, – 24 Канал). Это огромные суммы – уже в триллионах", – добавил Буданов.

Буданов заявлял, что переговоры с Россией изменятся

  • Кирилл Буданов заявил, что на следующих переговорах с Россией Украина может услышать новую риторику, подкрепленную ударами по российской инфраструктуре.

  • Он также подчеркнул, что Украина должна использовать все доступные инструменты для достижения выгодного результата, ведь это напрямую влияет на ход переговоров и стратегическую ситуацию в целом.