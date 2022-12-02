В США придумали, как быстро дать Украине новые системы NASAMS: когда может поступить ПВО

США работают со странами Ближнего Востока, чтобы переместить несколько своих систем ПВО в Украину. США стремятся отправить в Украину зенитно-ракетные комплексы "земля-воздух" NASAMS.

О том, что США работают со странами Ближнего Востока, сообщил генеральный директор компании Raytheon Technologies. Генеральный директор компании Грег Хейз заявил, что США хотят в течение следующих 3 – 6 месяцев отправить в Украину системы NASAMS.

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Передислокация NASAMS займет меньше времени, чем их производство

Сообщается, что США в течение следующих 24 месяцев заменят эти системы новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS на Ближнем Востоке.

На Ближнем Востоке развернуты системы NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО, и мы фактически работаем с несколькими ближневосточными странами, которые используют системы NASAMS, и пытаемся направить их в Украину,

– сказал Хейз.

Он пояснил, что передислокация систем с Ближнего Востока происходит быстрее, чем производство в США.

"Только потому, что производство занимает 24 месяца, это не значит, что это займет 24 месяца, чтобы попасть в страну", – сказал он.

По словам Хейза, производство NASAMS занимает два года из-за время, которое необходимое для закупки электронных компонентов и ракетных двигателей. Для передачи систем Украине необходимо одобрение администрации Байдена.

Пентагон заключил контракт на закупку NASAMS для Украины

Минобороны США заключило контракт на закупку шести систем ПВО NASAMS для Украины стоимостью до 1,2 миллиарда долларов. Эти системы ПВО Украина должна получить до 2025 года.

Компания Raytheon отказалась назвать страны Ближнего Востока, которые отправят систему. Отмечается, что покупателями этих систем в регионе являются Оман и Катар.

Оман подписал контракт с Raytheon в 2014 году на закупку NASAMS с поставкой в 2016 году. США дали разрешение Катару на покупку NASAMS в 2019 году. В правительственных сообщениях не указывалось, сколько систем приобретут Оман и Катар.

В ноябре Украина получила первую поставку двух систем NASAMS от США. Остальные будут доставлены в последующие месяцы, когда их построят.

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