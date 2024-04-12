Украина ведет переговоры насчет двух батарей Patriot: от кого зависит решение

Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство пробует договориться с партнерами, чтобы они передали нам ЗРК Patriot. 24 Канал расскажет, кто влияет на решение стран Запада по этому поводу.

В эфире телемарафона Дмитрий Кулеба сделал заявление относительно систем Patriot. Это был анонс интервью с министром иностранных дел, которое выйдет в воскресенье в 20:00. Большие инфраструктурные объекты может прикрыть только ПВО, так что эта потребность критическая.

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Когда Украина получит Patriot

Мы точно знаем, где что расположено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и об одной батарее SAMP/T. И, в принципе, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели, и мы бы их получили,

– заявил глава МИД Украины.

Но поскольку система Patriot американская, решение о поставках батарей Patriot зависит от Соединенных Штатов Америки. Это касается всех батарей к этой ПВО.

Почему SAMP/T

SAMP/T может сбивать баллистику и прикрывать важные объекты от ударов самолетов, баллистических и крылатых ракет. Это первая в Европе противоракетная система большой дальности. В прошлом году Украина уже получила одну такую батарею. На одной пусковой установке есть восемь ракет, которые могут быть отстреляны в одном залпе за десять секунд.

Именно о SAMP/T министр говорил ранее. По его словам, ПВО является приоритетом, поэтому обтекаемый ответ "мы работаем" Украине не подходит. Наше государство интересует, сколько батарей могут передать союзники и когда это произойдет.