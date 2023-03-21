Украина вернула 15 похищенных Россией детей вместе с их мамами, – Лубинец

Наша страна вернула 15 детей вместе с их матерями и законными представителями. Несовершеннолетних депортировала Россия на территорию своего террористического государства.

Во вторник, 21 марта, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец констатировал, что домой вернулись 15 детей. По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале полномасштабной войны.

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Киев работает над тем, чтобы вернуть всех депортированных

Как отметил уполномоченный по правам человека, украинские власти делают все возможное для того, чтобы на территории вражеского государства не осталось депортированных наших граждан.

Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы могли увидеть родных и быть на своей земле. Так, на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей,

– написал Лубинец.

Вместе с тем, он напомнил, что в случае нарушения прав, в частности, незаконного перемещения или депортации, можно обратиться в Офис Омбудсмена.

Контакты Офиса Омбудсмена:

Адрес: улица Институтская, 21/8, город Киев, 01008;

Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua;

Горячая линия: 0 800 501 720;

Телефон: 044 299 74 08.

Добавим, что существует также возможность для родителей отправить обращение, если они не знают, где их ребенок, или его похитили, депортировали или принудительно переместили. Сделать это можно на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик" по ссылке.





Как Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий / Картинка 24 Канала

Все виновные будут наказаны: в первую очередь Путин

Следует к этой теме вспомнить, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России из-за его вероятной причастности к похищению оккупантами украинских детей.

Собственно, очевидно, что захватчики не смогли бы похищать детей, если бы на это не было соответствующего указания от руководства вражеского государства.

Однако заметим: это решение не означает, что стопроцентно в ближайшие месяцы Путин вместе с уполномоченной по правам детей Марией Львовой-Беловой отправится за решетку, ведь нужно его прежде всего поймать. Арестовать главу вражеского государства могут только на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

На территории каких государств могут арестовать Путина / Инфографика 24 Канала