Украина вернула более 500 тел защитников

В рамках репатриационных мероприятий в субботу, 16 мая, на территорию Украины вернули 528 тел погибших украинских защитников. Это удалось благодаря организации СБУ с другими составляющими Сил безопасности и обороны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Що відомо про повернення тіл?

По данным СБУ, возвращение тел прежде всего стало возможным благодаря совместной работе сотрудников службы, ВСУ, ГУР МО, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы и других структур сектора безопасности и обороны.

За каждым таким возвращением стоит сложная межведомственная работа, направленная на то, чтобы павшие защитники Украины были возвращены домой, а их семьи получили возможность достойно попрощаться с родными,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, в ближайшее время следователи и эксперты Министерства внутренних дел проведут необходимые экспертизы для установления лиц погибших военных, чьи тела удалось вернуть в Украину.

"Служба безопасности Украины совместно с другими государственными органами продолжает работу по возвращению тел павших защитников Украины. Вечная память погибшим Защитникам Украины", – резюмировали в сообщении.

Возвращение тел военных 16 мая / Фото Дмитрия Лубинца и СБУ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил информацию о возвращении тел. По его словам, российская сторона заверила, что они могут принадлежать именно украинским защитникам.

Омбудсман также выразил благодарность МККК за содействие в проведении репатриационных мероприятий, а также всем привлеченным службам и подразделениям, которые обеспечивают необходимые процедуры для возвращения погибших защитников.

Заметим, что накануне Украина и Россия провели первый этап обмена в формате "1000 на 1000" в рамках которого домой вернулось 205 украинских военных. Среди освобожденных, в том числе и те, кого удерживали с 2022 года.

Кого вернули раньше?

Напомним, Дмитрий Лубинец сообщал, что среди освобожденных были защитники Мариуполя, в частности, защитники "Азоовстали". Более того, также удалось вернуть воина, который ранее был осужден в России и помилован.

В общем домой вернулись 20 бойцов "Азова", которые находились в российском плену четыре года. Также в перечне спасенных из неволи воинов оказались военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Впрочем, защитник Мариуполя Дмитрий Андрющенко сообщил, что Россия передала Украине нескольких коллаборационистов в рамках этого обмена, среди них, по его словам, Андрей Гусев, Владимир Зайцев, а также Павел Бибредиев.