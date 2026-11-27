Украина 27 ноября вернула домой 9 детей с временно оккупированных территорий и из России, а также совершеннолетнюю воспитанницу Олешковского детского дома-интерната. Самому младшему из детей всего 8 лет, а некоторые из вернувшихся пережили принудительное расставание с родителями, насилие и длительную разлуку с родными.

В возвращении помогли первая леди США Мелания Трамп, Офис омбудсмена и международные партнеры. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Кого удалось вернуть в Украину?

Домой возвращаются девять детей, бабушка, сопровождающая внука, и Анастасия – совершеннолетняя воспитанница Олешковского детского дома-интерната, нуждающаяся в особой поддержке.

Дети находились на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, в Крыму, а также в России. Самому младшему из вернувшихся, мальчику Артему, – всего 8 лет. Всем, кто вернулся, обещают оказать необходимую помощь.

Благодарю первую леди США Меланию Трамп за помощь и посредничество. Я благодарен омбудсмену и его команде за непосредственную работу. Благодарен всем нашим людям, которые прилагают усилия в рамках инициативы Bring Kids Back UA, чтобы дети могли вернуться в Украину. И я благодарю всех партнеров, которые работают с нами в формате Международной коалиции за возвращение украинских детей и оказывают помощь. Уже возвращено 2875 детей. Мы помним о каждом и каждой. Делаем все, чтобы найти их и вернуть к родным и близким,

– подчеркнул президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что каждое возвращение требует отдельной подготовки: необходимо установить родственные связи, найти законных представителей, оформить документы и организовать безопасный маршрут.

Среди возвращенных – 16-летний парень, который после смерти матери жил на оккупированной территории с бабушкой. По словам омбудсмена, она подвергала его физическому и психологическому насилию, а также препятствовала его выезду к сестре на подконтрольную Украине территорию. Теперь они смогут воссоединиться.

Еще одна история касается единоутробных братьев в возрасте 13 и 17 лет. После смерти матери в апреле 2026 года они оказались под временной опекой постороннего человека, однако хотели жить со старшей сестрой по матери. Теперь это желание удалось осуществить.

Также вернули двух родных братьев в возрасте 16 и 17 лет, которых после принудительного выезда матери оставили на оккупированной территории. У одного из ребят серьезные проблемы со здоровьем, он почти не ходит и нуждается в медицинском обследовании и лечении.

Отдельно Лубинец рассказал о мальчике 2018 года рождения, который не видел мать с 2022 года. Тогда ребенку было всего четыре года: мама уехала в Черниговскую область решать юридические вопросы, а сын остался с бабушкой на оккупированной территории. Из-за начала полномасштабной войны женщина не смогла вернуться к нему. Теперь бабушка сопроводила внука на подконтрольную Украине территорию, где он наконец встретится с мамой.

Эти несколько историй демонстрируют различные обстоятельства, при которых украинские дети нуждаются в помощи: смерть родителей, принудительная разлука с матерью, отсутствие надлежащего попечения и многолетняя разлука с семьей. Именно поэтому возвращение не ограничивается договоренностью о выезде. Каждый случай требует отдельной проработки: установления родственных связей, поиска законных представителей, оформления опеки, подготовки документов, согласования сопровождения и безопасного маршрута,

– сказал Лубинец.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения из России и с временно оккупированных территорий удалось вернуть 2875 украинских детей. В частности, при содействии Мелании Трамп на подконтрольную Украине территорию вернулись 40 детей.